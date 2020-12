내달 토종1호 치료제 시판…투약 차별화 전쟁

[아시아경제 조현의 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 지금까지 가장 많은 하루 40명의 사망자가 발생함에 따라 코로나19 치료제 개발에 대한 관심이 더욱 커지고 있다. 이르면 다음 달 국산 1호 코로나19 치료제가 시판되는 가운데 후발주자들은 차별화된 투여 방식으로 경쟁력 강화에 나섰다. 주사 대신 알약이나 스프레이 등 집에서도 투약 가능할 만큼 편의성이 높은 제형으로 개발 중이다.

29일 관련업계에 따르면 국내 제약ㆍ바이오기업은 주사제 외에도 경구형, 스프레이형, 흡입형 등 다양한 투여 방식으로 코로나19 치료제를 개발하고 있다.

알약 형태로 코로나19 치료제를 개발하는 국내 기업 중 가장 개발 속도가 빠른 곳은 대웅제약이다. 최근 식품의약품안전처로부터 '호이스타정'의 임상 2상을 2/3상을 변경하도록 승인받은 대웅제약은 내년 1월 출시를 목표로 하고 있다. 호이스타정은 신종플루 경구형 치료제인 '타미플루'를 모델로 하고 있다. 전승호 대웅제약 대표는 "즉시 투여할 수 있다는 점에서 코로나19의 타미플루와 같은 약제"라며 "병상 부족으로 자가 치료가 필요할 상황 등에서 가장 주목받는 치료제가 될 수 있을 것"이라고 자신했다.

뉴젠테라퓨틱스도 췌장염 치료 주사제 성분 '나파모스타트'를 알약으로 바꿔 코로나19 치료제 임상 1상을 승인받았다. 씨앤팜은 구충제 '니클로사마이드'를 경구형 코로나19 치료제로 개발하고 다음 달 초 임상 2상을 신청할 계획이다.

코에 뿌리는 스프레이 형식이나 입으로 흡입하는 형태의 치료제도 개발 중이다. 진원생명과학은 하루 세 번 콧속에 뿌리면 코로나 바이러스를 없앨 수 있는 코로나19 예방치료제 'GLS-1200'를 개발 중이다. 현재 미국에서 진행 중인 임상 2상은 이르면 내달 종료될 예정이다. 진원생명과학은 이 치료제를 개발도상국에서도 비용 부담 없이 사용할 수 있는 수준으로 시판하는 것을 목표로 하고 있다. 박영근 진원생명과학 대표는 "내년 1~2월 임상 2상을 마치고 기술 이전을 추진할 예정"이라며 "가급적 일반의약품으로 허가받아 소비자가 쉽게 구매할 수 있도록 하겠다"고 했다.

제넥신은 코에 분무하면 최대 35일간 코로나 바이러스의 증식을 막을 수 있는 예방치료제 'GX-I7'를 개발하고 있다. 케어젠은 항바이러스 펩타이드 치료제 후보물질 '스파이크다운'을 코로나19 예방과 치료가 동시에 가능한 비강 스프레이 형태로 개발 중이다. 케어젠은 "동물시험에서 바이러스가 98% 내외로 소멸했다"며 "내년 상반기에 임상 1상을 마치고 내년 말 사용 승인을 목표로 하고 있다"고 밝혔다. 한국유나이티드제약은 하루에 두 번 입으로 흡입하는 형태의 치료제를 개발하고 있다. 약물이 폐에 직접 닿는 방식이기 때문에 전신 부작용 위험이 낮다는 설명이다.

한편 중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 코로나19에 따른 사망자는 전날보다 40명 늘어났다고 밝혔다. 누적으로 859명이다. 국내 평균 치명률은 1.46%로 집계됐다. 이는 최근 위중증 환자가 급증한 데 따른 것으로 보인다. 위중증 환자는 330명으로 전날보다 35명 많아졌다. 위중증 환자는 지난 25일(311명) 이후 나흘 만에 또 300명 선을 넘으면서 최다 기록을 세웠다. 코로나19 확진자는 전날보다 1046명 늘어난 5만8725명이었다. 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생 1030명, 해외유입 16명이다.

