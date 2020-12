예탁결제원, 부산지역 8개 공공기관과 크라우드펀딩 매칭투자금 5000만원 지원

[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원은 부산지역 8개 공공기관과 함께 크라우드펀딩 매칭투자금 5000만원을 지원했다고 29일 밝혔다.

이번 지원금은 '부산 사회적경제 지원 기금(BEF)'의 제2차 크라우드펀딩 프로젝트에서 목표금액을 달성한 18개 사회적경제 기업 등에 제공됐다.

BEF(Busan Embracement Fund for Social Economic Development)는 부산지역 사회적경제기업을 지원하기 위해 부산지역 8개 공공기관이 조성한 기금(2018년부터 5년간 50억원 조성 목표)으로, (사)사회적기업연구원이 위탁 운영하고 있다.

지난 11월에 진행한 제2차 크라우드 펀딩은 부산지역 사회적경제 기업 및 소상공인협동조합의 판로개척과 매출확대를 지원하기 위해 추진됐으며, 참여기업이 목표 판매(펀딩)금액을 달성하면 BEF에서 목표액에 추가 지원금을 더해주는 매칭투자 방식으로 진행됐다.

'낙동강 습지 카약 플로깅(Plogging)', '앙금플라워 떡케익' 등 18개 사회적경제 기업이 목표 펀딩금액을 달성했으며, BEF는 올해 1·2차 크라우드펀딩을 통해 총 31개 사회적경제 기업 등에 총 8000만원을 지원했다.

한편, 부산지역 8개 공공기관은 2020년 10억4000만원과 더불어 오는 2022년까지 50억원의 기금을 공동 조성, 사회적경제 기업에 대한 금융지원 및 경영컨설팅, 인재육성, 성장지원 교육프로그램, 기업발굴·지원 등 부산지역 사회적경제 기업의 창업과 성장을 적극 지원할 계획이다.

