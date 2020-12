"갤럭시 감동사연 남겨주세요" 삼성, 액정교체 지원 이벤트

인스타그램에서 '갤럭시 팬 감동선물 이벤트'

1000명 추첨해 액정 1만원 교체 혜택 제공

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 갤럭시와 관련한 사연과 경험담을 받아 액정파손 수리비를 지원해준다.

삼성전자는 내년 1월6일까지 '갤럭시 팬 감동선물 이벤트'를 진행한다. 삼성전자 인스타그램(@samsungkorea)에서 갤럭시에 감동한 사연과 경험담을 댓글로 남기면 1000명을 추첨해 액정교체를 1만원에 받을 수 있는 혜택을 제공한다. 댓글을 남긴 후 삼성 멤버스 애플리케이션에 접속해 이벤트에 응모하면 된다. 당첨자 발표는 다음달 11일이다.

대상 기기는 갤럭시A10e, Wide4, Jean2, A21s, A30, A31, A40, A50, A51 5G, A퀀텀, A80, A9 Pro, A90 5G, 폴드 5G, S9/S9+, 노트9, 노트10, 노트10+, 노트20, 노트20 울트라, S10e, S10, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 울트라, S20 FE 5G, Z 플립, Z 플립 5G, Z 폴드2 5G다.

이와 함께 삼성전자는 29일까지 '갤럭시 찐 감동선물 이벤트'를 캡처해 인스타그램에 공유하면 추첨을 통해 50명에게 아메리카노 기프티콘을 증정하는 리그램 이벤트도 진행 중이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr