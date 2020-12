◇금성백조주택

<신임>

▲신사업추진본부 본부장(전무) 최덕호

<승진>

▲건설사업본부 상무 박정우

▲건설사업본부 이사 안대성

◇금성백조건설

<승진>

▲관리부 전무 정현옥

▲기술부 상무 장웅연

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr