뉴욕주지사, "백신 새치기 하면 벌금 100만달러 부과"

"백신 접종 과정에서 사기행위 용납 않겠다"

의약품업체 파케어, 백신 불법 판매 의혹 일어

[아시아경제 이현우 기자] 미국 뉴욕주에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종과 관련해 불법 판매, 사기, 새치기 접종 등을 막기 위한 행정명령을 내리겠다고 발표했다. 일부 의약품업체들을 중심으로 현재 우선접종대상자들에게만 허용된 백신을 빼돌려 비싼 가격에 불법판매하고 있다는 의혹이 일면서 이를 단속하기 위한 조치로 풀이된다.

28일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사는 이날 성명을 통해 코로나19 백신 접종과 관련해 의료진과 약사, 기타 의료전문가들이 불법판매나 불법접종, 사기행위 등을 저지르다 적발된 경우 면허취소 및 100만달러(약 11억원)의 벌금을 부과하는 행정명령에 서명하겠다고 밝혔다. 쿠오모 주지사는 "백신은 귀중한 상품이며 백신을 원하는 사람이 많기 때문에 백신 접종 과정에서 사기가 발생할 수 있다"며 "법을 어기면 우리가 알아내고 기소할 것이라는 분명한 신호를 공급업자들에게 보내고 싶다"고 강조했다.

쿠오모 주지사는 이와 함께 "현재 뉴욕주 검찰이 지역 내 일부 헬스케어 클리닉에서 부정한 방식으로 코로나19 백신을 획득, 판매했는지 여부를 조사하고 있다"고 밝혔다. 수사의 세부 내용을 공개하지 않았지만 의약품업체 파케어가 관련돼있다고 덧붙였다. 앞서 전날 하워드 저커 뉴욕 보건국장은 성명에서 파케어가 백신을 부정하게 확보해 뉴욕주 지침상 우선순위대상자가 아닌 사람들에게 접종한 정황이 있다고 밝힌 바 있다. 뉴욕주는 미국 대부분 지역과 마찬가지로 현재 의료진과 장기요양원 입주자 및 직원을 백신 접종 우선순위대상자로 정해 접종 중이며, 아직 일반인들은 접종되지 않고 있는 상황이다.

미국에서 백신 초도물량에 대한 수요가 폭증하면서 부유층들을 중심으로 백신을 먼저 맞기 위해 일부러 웃돈을 주고 백신을 사는 불법사례들이 계속 보고되고 있다. 블룸버그통신에 따르면 환자 자비 부담을 기본으로 고급 의료서비스를 제공하는 소위 컨시어지 닥터들이 부유층 고객들에게 백신을 불법 판매한다는 의혹이 제기 중이다. 일부 부촌 지역의 컨시어지 닥터들은 고객들의 백신수요로 백신을 어떻게든 빼돌리기 위해 각종 편법을 동원하려한다고 블룸버그통신은 지적했다.

