[아시아경제 정동훈 기자] 일본 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 거세다.

28일 NHK 방송 집계에 따르면 일본 내 광역자치단체와 공항검역소 별로 발표된 신규 확진자는 2390명이다. 월요일 기준으로 지난 7일 이후 4주 연속으로 최다치를 경신한 수치다.

누적 확진자는 22만4478명, 사망자는 51명 늘어 3338명이 됐다. 집중 치료를 받는 중증 환자는 661명으로 집계됐다.

