[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 2020년도 경북도 지적재조사사업 추진 종합평가에서 최우수기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

포항시는 2013년부터 현재까지 지적불부합지 4만 필지 중 26개 지구 5531필지를 추진,(20개 지구 3647필 완료, 6개 지구 2437필 추진 중) 토지소유자의 경계분쟁을 해결해오고 있다.

2021년도에는 남구 오천읍 구정1지구 외 3개 지구와 북구 청하면 용두1지구 외 6개 지구 총 11개 지구 3094필지를 추진할 예정이다. 이는 올해 추진 재조사지구 1991필지보다 1.5배 많고, 지난 2013년부터 2019년까지 추진한 실적(3540필지과 맞먹는 수준이다.

포항시 관계자는 "2030년까지 포항시 관내 불부합지 4만 필지가 지적재조사사업을 통해 경계분쟁이 해소될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

