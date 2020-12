[아시아경제 임혜선 기자] 사의를 표명한 추미애 법무부 장관이 28일 윤석열 검찰총장 탄핵을 주장하는 민형배 더불어민주당 의원의 글을 유튜브 계정에 공유했다.

추 장관은 이날 더불어민주당 민형배 의원이 한 언론사에 기고한 '윤석열 탄핵,역풍은 오지 않는다'는 제목의 칼럼 링크를 자신의 유튜브 채널에 공유했다.

그러면서 "지금까지 나는 수사권ㆍ기소권 완전 분리와 윤 총장 탄핵 2가지를 주장했다. 탄핵 부분에서 이견이 적지 않다. 윤 총장 1명이 수구 카르텔의 전부는 아닌데 굳이 그를 '키워줄' 필요가 있느냐고들 한다"는 칼럼 내용을 발췌해 적었다.

또 "탄핵은 자연인 윤 총장에 대한 단죄가 아니다. 수구 카르텔의 중심 역할을 하고 있는 검찰 조직의 예봉을 꺾어야 나머지 과제들의 합리적·효율적 배치가 가능하기 때문에 탄핵은 꼭 필요하다"는 부분도 옮겨 적었다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr