[인사]하나금융지주·하나은행

<하나금융지주>

승진

◇ 전무

▲그룹준법감시인 김희대

◇ 상무

▲경영지원실 이준혁

<하나은행>

승진

◇ 부행장

▲여신그룹 박승오 ▲CIB그룹 박지환

◇ 전무

▲중앙영업본부 김기석 ▲호남영업그룹 겸 광주전남영업본부 정민식

◇ 상무

▲준법감시인 이동원

◇ 본부장

▲경영전략본부 김영일 ▲연금사업단 김미숙 ▲기관사업단 김창근 ▲HR본부 김한욱 ▲대구경북영업본부 김현수 ▲대전세종영업본부 이동열 ▲남부영업본부 이동훈 ▲신탁사업단 이진영 ▲리테일사업단 장일호

신규위촉

◇ 본부장

▲소비자리스크관리그룹 이인영

전보

◇ 부행장

▲디지털리테일그룹 박성호 ▲경영기획&지원그룹 이승열 ▲중앙영업그룹 겸 강남서초영업본부 이호성

◇ 전무

▲Innovation&ICT그룹 박근영

◇ 상무

▲손님행복그룹 노유정 ▲연금신탁그룹 이원주

◇ 본부장

▲미래금융본부 김경호 ▲울산경남영업본부 김기철 ▲검사섹션 김영곤 ▲글로벌영업본부 김익현 ▲동부영업본부 남수준 ▲업무지원본부 겸 청라HQ추진단 박병준 ▲영남영업그룹 겸 부산영업본부 박재목 ▲외환사업단 성영수 ▲여신관리본부 이관형 ▲서부영업본부 이현숙 ▲서남영업본부 전우홍

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr