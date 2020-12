횡단보도 앞에서 몸을 날려 제동 풀린 차를 세운 부산 ‘투 캅스’

부산경찰청 1기동대 이원빈 경사·김창환 순경, 누군가의 희생을 막았다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 횡단보도와 교차로를 향해 스르륵 밀려가던 택시는 누군가의 생명을 노렸을지 모른다.

이 사이드브레이크가 풀린 차량을 막아선 이들. 가정하기도 끔찍하지만, 누군가에겐 ‘생명의 은인’이었을 것이다.

“사람들이 다니는 횡단보도와 교차로가 바로 앞이라 가속이 붙고 있는 차를 일단 몸으로 막았습니다”.

위기일발의 ‘참사’를 막은 이들은 연말연시 특별방범 지원 근무 중이던 부산경찰청 1기동대 이원빈경사와 김창환 순경이다.

28일 오후 3시 50분 해운대구 좌동 부산은행 앞에서 거동이 불편한 할머니가 집을 찾지 못해 헤매고 있었다.

이 경사와 김 순경은 도와달라는 말에 할머니를 집으로 데려주기 위해 택시를 찾고 있었다. 그때 비상 깜빡이가 켜진 택시가 언덕 위쪽에서 스르륵 내려오는 것이 아닌가.

이상했다. 비상등만 깜빡이고 운전석은 비어있었다. 당황할 겨를도 없었다. 차는 점점 가속이 붙어 경사로를 타고 내려오고 있었고, 조금만 더 가면 보행자가 많은 횡단보도였다. 설사 보행신호가 멎었다 해도 그 바로 다음은 차량 통행이 잦은 교차로. 위기일발이었다.

두 경찰관은 택시에 매달려 문을 두드려댔지만, 안에는 아무도 없다. 사이드미러를 붙잡고 막아보지만, 택시는 계속 속도를 붙이고 있었다.

“몸으로 막자.” 급한 마음에 내려오는 택시를 몸으로 막았다. 속도는 줄었지만 역부족이었다. 택시는 횡단보도와 교차로로 향했고, 김창환 순경이 차 앞으로 가 두 팔로 속도를 늦추는 동안 이원빈 경사가 차 문을 열고 움직이는 차 속으로 몸을 날렸다. 차량이 멈췄다. 누군가에 닥칠 ‘희생’도 거기서 멈췄다.

차량은 택시기사가 변속기를 주행 모드에 놓고 잠시 정차한 뒤 자리를 비우는 사이 경사로를 타고 내려간 것이었다.

20여m를 주행한 차량은 횡단보도와 교차로를 불과 5m 남겨놓고 있었다. ‘투캅스’는 서로에게 박수했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr