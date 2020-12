저축은행, 29일부터 영업점 대기고객 10명 제한

"영업점 내 대기고객을 가급적 10명 이하로 제한"

[아시아경제 박선미 기자] 시중은행에 이어 저축은행도 사회적 거리두기를 강화 차원에서 영업점 내 대기고객 수를 10명으로 제한한다.

저축은행중앙회는 정부의 연말연시 특별방역 강화대책 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 노력에 동참하기 위해 29일부터 저축은행 영업점 내 대기고객을 가급적 10명 이하로 제한한다고 28일 밝혔다.

인원 제한으로 입장하지 못한 고객을 위해 출입구 등에 고객 대기선을 표시하고 고객 간 거리가 2m 이상 유지될 수 있도록 안내한다. 또 영업점 내 대기고객 간 거리는 2m(최소 1m) 이상 유지할 예정이다.

창구에는 투명 칸막이 등을 설치해 고객과 직원 간, 고객 간 감염 가능성을 차단한다. 칸막이가 없으면 상담고객 간 2m(최소 1.5m) 이상 거리를 유지하도록 할 방침이다.

한편 사회적 거리두기 2.5단계가 시행 중인 수도권과 부산지역 소재 저축은행 영업점은 현재 1시간 단축 운영을 하고 있다. 오전 9시부터 오후 4시까지였던 영업시간을 오전 9시30분부터 오후 3시30분으로 변경해 운영 중이다.

박재식 저축은행중앙회장은 "코로나19 확산 방지를 위한 조치인 만큼 이용에 다소 불편이 있더라도 양해를 부탁드린다"고 말했다.

