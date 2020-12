대구시교육청, 중등교 부문별 교사 임용 필기시험 합격자 발표

29일 오전 시교육청 홈페이지 … 모집 정원 1.5배

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청(교육감 강은희)은 2021학년도 공립 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 제1차 필기시험 합격자를 29일 오전 10시 시교육청 홈페이지를 통해 발표한다.

제1차 시험 합격인원은 모집정원(일반 196명, 장애 18명, 총 214명)의 1.5배다. 제1차 시험 합격자는 합격자 증명서류를 30~31일 시교육청에 방문 제출(대리인 제출 가능)해야 한다.

제2차 시험의 실기·실험평가(물리, 화학, 생물, 지구과학, 체육, 음악, 미술, 정보·컴퓨터, 기계, 조리, 상업 과목)는 2021년 1월 20일 시행된다. 수업실연 평가는 1월26일, 교직적성 심층면접은 1월27일에 각각 실시된다.

최종합격자는 2021년 2월10일 발표될 예정이다. 시험 응시자의 개별 성적은 대구시교육청 중등임용 나이스 교직원 온라인채용 시스템에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr