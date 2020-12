경복대, 개교 이래 최대 취업률…80.2%

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 개교 이래 최대 취업률을 기록했다.

경복대는 28일 한국교육개발원이 발표한 '2019년도 고등교육기관 졸업생 취업통계조사'에서 취업률 80.2%를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년대비 2%포인트 상승한 수치다.

경복대는 2017년 76.9%, 2018년 75.5%, 2019년 78.2%을 기록하며 3년 연속 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 취업률 1위를 차지했다.

함도훈 경복대 취업처장은 "이번 개교 이래 최고 취업률 달성은 어려운 시기에 교직원 여러분의 헌신과 노력의 결과로 이룩한 의미 있는 성과"라며 "앞으로 취업혁신을 통해 양적 측면은 물론 취업의 질적 측면에도 대학의 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

경복대는 높은 취업률을 바탕으로 고용노동부 2019 일자리창출 유공 정부포상 단체부문에서 '대통령 표창'을 수상했다. 또 지난 6월 한국기업평판연구소가 실시한 '전문대학 빅데이터 브랜드 평판'에서 1위를 차지했다.

한편 경복대는 내년 서울지하철 4호선 연장 개통으로 학생들의 대중교통 이용이 획기적으로 개선될 전망이다.

