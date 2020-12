[아시아경제 이민우 기자] 대덕전자 대덕전자 353200 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 400 등락률 +3.51% 거래량 14,528,098 전일가 11,400 2020.12.28 15:19 장중(20분지연) 관련기사 대덕전자, 주가 1만 2350원 (8.33%)… 게시판 '북적'신고가 행진! ‘삼성전자’ 잘 나가는 이유! 딱! 한번 더 말씀드립니다.주식투자 혼자서는 어렵다면? close 는 결산배당으로 보통주 1주당 300원, 우선주 1주당 305원의 현금배당을 결정했다고 28일 공시했다. 배당금 총액은 155억원이며 배당기준일은 이달 31일이다.

