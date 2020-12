인도 각 항공사에 "중국인 태우지 말라"

[아시아경제 권재희 기자] 중국과 국경 문제로 갈등을 빚고 있는 인도가 각 항공사에 자국 내로 들어오는 여객기에 중국인을 태우지 말라고 비공식적으로 지시했다는 현지 보도가 나왔다.

28일 인도 일간 타임스오브인디아에 따르면 인도 국내항공사는 지난주말 동안 당국으로부터 이같은 지시를 받은 것으로 확인됐다.

이에 대해 일부 항공사는 탑승 금지의 근거가 필요하다며 관련 지시 사항을 문서로 전달해달라고 당국에 요청하기도 했다고 이 신문은 전했다.

현재 인도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 중국을 포함한 대부분의 국가에 대해 국제선 운항을 중단한 상태다.

다만 국내선, 자국민 귀국용 및 각국 자체 특별기, 특정 국가와 양자 운항 등만 허용하고 있다.

양자 운항의 경우 '에어 버블' 합의에 따라 미국, 아랍에미리트(UAE), 유럽 일부 국가 등과 이뤄지고 있다.

이에 따라 중국인도 인도와 양자 운항이 허용된 나라를 통해 인도로 입국할 수 있다.

인도 정부는 지난 10월부터 관광·전자 비자 등을 제외한 대부분의 비자 효력을 복원하면서 외국인의 입국 문호를 어느 정도 넓혀 놓은 상태다.

타임스오브인디아는 인도 정부의 중국인 입국 금지 조치는 중국이 지난달 초부터 코로나19 방역을 이유로 인도 선원의 입항 등 인도인 입국을 금지하자 보복에 나선 것이라고 해석했다.

이 신문은 "중국 측의 조치로 인해 외국 상선에 탑승한 인도인 약 1500명이 피해를 봤다"고 보도했다.

인도에서는 지난 6월 국경지대 갈완계곡 '몽둥이 충돌' 이후 중국산 제품 불매운동 등 반중 정서가 고조된 상황이다.

인도 정부도 비관세장벽 등 여러 수단을 동원해 중국산 제품의 수입을 막으려는 분위기다.

특히 인도 정부는 주권, 국방, 공공질서를 위협한다는 이유로 동영상 플랫폼 틱톡 등 중국산 스마트폰 애플리케이션 260여 개도 금지한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr