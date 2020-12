◇공항장 및 실장급 전보 ▲신공항추진단장 정근중 ▲경영평가실장 김광우 ▲기획조정실장 남창희 ▲공항운영실장 홍점표 ▲공항시설실장 조희형 ▲항행시설실장 안일희 ▲항공영업실장 허주희 ▲항공기술훈련원 인재개발실장 권용실 ▲서울지역본부 시설단장 윤영진 ▲서울지역본부 기술단장 이종호 ▲부산지역본부 운영단장 한열전 ▲부산지역본부 시설단장 오원석 ▲제주지역본부 시설단장 김성호 ▲청주공항장 신용구 ▲양양공항장 함영주▲여수공항장 민종호▲사천공항장 박청하 ▲군산공항장 문기학 ▲원주공항장 최병순

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.