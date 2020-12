김창룡 경찰청장 "이용구 사건, 靑 보고 안돼"

국가수사본부 당분간 직무대리 체제 운영

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 내년 1월 1일 검경 수사권 조정 시행을 앞두고 검사의 수사 지휘를 대체할 책임수사관 91명을 이달 24일 선발했다고 28일 밝혔다. 총 2192명의 경찰관이 책임수사관에 지원했고 이 중 1천924명이 지난 5일 치러진 선발 시험에 응시했다. 선발된 91명의 계급은 주로 경위, 경감, 경정이다. 분야별로 살펴보면 형사 59명, 수사 26명, 사이버 6명이다. 경찰청 관계자는 "책임수사관은 수사 전문성을 갖췄다는 인증 개념"이라며 "능력 있는 수사관을 선발해 검사의 수사 지휘를 완전히 대체할 시스템을 갖추겠다는 취지"라고 말했다.

내년 1월 출범하는 국가수사본부(국수본)는 경찰 수사를 총괄하게 된다. 책임수사관은 약 3만 명에 달하는 국수본 소속 경찰관 중 속칭 '에이스'로 인정받는다. 경찰청 관계자는 "해마다 소수 정예를 책임수사관으로 뽑아 이들이 국수본 과장, 팀장 등 주요 보직을 차지할 수 있도록 할 것"이라며 "계급이 상대적으로 낮더라도 책임수사관 자격이 있으면 보직을 맡을 수도 있다"고 설명했다. 경찰청은 내년 6월 제2회 책임수사관 선발 시험을 치르기로 했다.

국수본은 당분간 직무대리 체제로 운영된다. 김창룡 경찰청장은 이날 기자간담회 서면자료를 통해 "현재 내부 또는 외부 선발 여부가 결정되지 않았다"면서 "국가수사본부장의 직무상 공백이 생기지 않도록 본부장 임명 전까지 직무대리자를 지정해 본부장 직무를 대신 수행할 예정"이라고 설명했다. 국수본 본부장을 내부에서 선발할 경우 경찰청장 추천과 행정안전부 장관 제청, 국무총리를 경유해 대통령이 임명한다. 외부 공모로 결정되면 서류심사, 신체검사, 종합심사 과정이 추가된다.

김 청장은 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건과 관련, "지난달 12일 내사종결한 사안으로 당시 서울청과 본청에 보고되지 않았고 청와대에도 보고된 바 없다"면서 "현재 검찰에 고발돼 수사 중이어서 (재수사 계획에 대해) 언급하는 것은 적절하지 않다"고 말했다.

