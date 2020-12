박원순 피해자 지원단체, 서울시·경찰에 "2차 피해 막고 유포자 사법 조치하라"

[아시아경제 정동훈 기자]박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건의 피해자를 지원하고 있는 여성단체들이 서울시와 경찰에 유출 문제에 대한 사법 조치를 요구했다.

28일 한국여성의전화·여성노동자회 등 서울시장위력성폭력사건공동행동(공동행동)은 서울시 중구 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 서울시장 권한대행, 여성가족부 장관, 서울지방경찰청장에게 피해자 인권보장을 위한 긴급조치를 촉구하는 서한을 제출한다며 이같이 밝혔다.

공동행동 측은 "지난 24일 서울시장 위력성폭력을 고소한 피해자의 실명이 서울시 시민대학 운영위원장(김민웅 경희대 교수)의 SNS를 통해 유포됐다"며 "피해자 실명과 실명이 쓰인 해당 자료는 온라인을 통해 순식간에 퍼져나갔다. 피해자 신상을 유포하는 최악의 2차 가해가 조직적으로 자행되고 있다"고 밝혔다.

이날 기자회견에서 배진경 여성노동자회 상임대표는 "서울시는 피해자를 보호하고 유포자를 즉각 고발 조치하라"며 "피해자 신상 보호를 강화할 것과 신상 유포자를 징계할 것을 서정엽 서울시장 권한대행에게 요구한다"고 말했다. 이어 고미경 여성의전화 상임대표는 "유포 행위자는 긴급하게 구속수사해야 한다"며 "서울지방경찰청장은 앞으로도 유포될 수 있는 피해자의 신상 정보 유출 문제 대해서 신속하게 수사하라"고 발언했다.

기자회견에 참석한 행동가 10여명은 "유포자를 즉시 구속하고 징계하라", "경찰은 성폭력특별법 제 24조 위반자를 즉시 수사하라", "여성가족부는 피해자 보호를 위한 모든 조치를 즉각 시행하라"고 구호를 외쳤다.

앞서 피해자 측은 피해자의 실명을 온라인에 유출한 김민웅 교수와 피해자의 자필 편지를 게재한 민경국 전 서울시 인사기획비서관을 서울지방경찰청에 성폭력특별법 위반 혐의로 고소한 상태다.

