[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 영천시내에서 교량 노면 결빙(블랙아이스)으로 차량 18대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생했다.

경북소방본부에 따르면 28일 오전 6시53분께 영천시 녹전동에서 오미교차로 방향으로 가던 스타렉스 승합차가 녹전교에서 미끌어지면서 전복됐다.

이어 뒤따라오던 차량 13대가 차례로 추돌했고, 반대편 차로에서 오던 차량 4대도 미끄러지면서 연쇄적으로 부딪혔다. 이 사고로 승합차에 타고 있던 2명이 상처를 입고, 인근 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 출동한 소방대원으로부터 도로 위 결빙 사실을 확인한 뒤 운전자 등을 상대로 추가 조사를 벌이고 있다.

