'경상북도교육상'에 효자초 박정향 교장·왜관중 길만철 교장·대창중 권오휘 교사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청 임종식 교육감이 28일 도청 접견실에서 '제46회 경상북도교육상' 수상자로 선정된 3명에게 표창장을 전달했다고 밝혔다.

올해 '경상북도교육상' 수상자는 포항 효자초등학교 박정향 교장, 칠곡 왜관중 길만철 교장, 예천 대창중학교 권오휘 교사 등이다.

포항 효자초 박정향 교장은 41년10개월간 근무하면서 교실수업 개선, 창의인성 및 호국보훈 교육 등을 우수하게 이끌면서 장학자료 개발, 교육컨설팅 등 연구활동 지원을 통해 경북초등교육 발전에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

칠곡 왜관중 길만철 교장은 36년10개월간 과학교사로 재직하면서, 남다른 지도력과 성실함으로 경북과학교육 발전에 공헌하면서 융합·창의성 신장 교육에 기여해 왔다는 평가를 받았다.

예천 대창중 권오휘 교사는 31년2개월간 국어 교사로 근무하면서, 꾸준한 문학창작과 국어교육연구활동으로 다양한 프로그램을 개발해 학생들의 진로교육과 특기·적성 개발에 기여한 공을 인정받았다.

임종식 교육감은 "제46회를 맞이하는 전통과 권위를 지닌 경상북도교육상은 투철한 국가관과 사명감을 갖고 경북교육발전에 공적이 현저한 분들에게 수여하는 매우 가치 있는 상"이라며 "수상자들께서 교육에 봉사해 오신 경험을 바탕으로 앞으로도 경북교육 발전을 위해 더 큰 일을 하여 주길 바란다"고 축하했다.

