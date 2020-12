부천시, 중앙부처 평가 '사회적경제분야' 3관왕 달성

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 행정안전부 주관 '사회적경제 추진 우수사례' 평가에서 최우수상을 받았다고 28일 밝혔다.

이로써 부천시는 2020년 중앙부처가 주관하는 사회적경제분야 평가에서 3관왕을 달성했다. 앞서 부천시는 고용노동부 사회적기업 육성 평가 '우수', 보건복지부 사회적경제 활성화 평가 '최우수'의 영예를 안았다.

행안부 평가에서 시는 ▲사회적경제와 함께하는 치매어르신 돌봄치유농장 '가치같이 소셜케어팜' ▲민관산학 협업 사회혁신 플랫폼 '마을가치 챌린지' ▲코로나 위기를 기회로 바꾸는 'Social Changer' 등 다양한 사회적경제 융·복합 모델을 통해 지역문제 해결책을 제시하며 예선을 거친 25개 기초 지자체 중에서 1위를 기록했다.

장덕천 부천시장은 "올해 수상 실적은 그간 부천시가 '사람 중심의 사회적경제도시'를 만들기 위해 추진한 다양한 정책들이 높게 평가된 것"이라며 "내년에도 코로나19와 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 사회적기업들이 사회가치를 지속적으로 실천하고 성장할 수 있도록 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

