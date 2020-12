[아시아경제 김흥순 기자] 국내에서도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스가 발견됐다.

28일 중앙방역대책본부(방대본)는 지난 22일 영국에서 입국한 3명의 코로나19 확진자 검체에 대한 전장유전체를 분석한 결과 이들의 검체에서 영국 변이 바이러스가 확인됐다고 밝혔다.

이들 3명은 영국 런던에 거주하는 가족으로 입국 후 실시한 코로나19 진단검사에서 양성이 나와 격리 조치 중이다. 방대본은 "영국과 남아프리카공화국 코로나19 변이 바이러스의 국내 유입에 대비하여 검역을 강화하고 있다"며 "자세한 내용은 이날 오후 2시께 브리핑을 통해 설명할 예정"이라고 전했다.

