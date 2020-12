中, 계속되는 마윈 때리기…"앤트그룹 규제준수 안해"

금융당국 합동 예약면담서 대출 등 수익사업 제약

[아시아경제 권재희 기자] 중국 당국이 마윈의 앤트그룹이 규제 준수를 하지 않고 있다며 공개적으로 비난에 나섰다. 이는 알리바바그룹의 핵심 핀테크 계열사인 앤트그룹 경영진을 불러 면담한 뒤 하루만에 일어난 일로 이례적인 조치다.

27일(현지시간) 주요외신에 따르면 인민은행, 은행보험감독관리위원회, 증권감독관리위원회, 외환관리국 등 4개 기관은 전날 앤트그룹 경영진을 불러 예약 면담을 진행한 것으로 알려졌다.

예약 면담이란 정부기관이 감독기관 관계자나 개인을 불러 공개적으로 질타하고 요구사항을 전달하는 것으로 사실상 '군기잡기' 성격이 강하다.

중국 당국의 앤트그룹 예약 면담은 지난달 2일에 이어 이번이 두 번째다.

판궁성 인민은행 부행장은 "알리바바는 법률 준수 의지가 부족하고 당국의 규제를 경시해 이익을 추구하는 문제를 갖고 있다"고 강하게 비판했다.

또한 판 부행장은 이번 예약면담에서 알리바바가 지불이라는 본업으로 돌아오고 규정을 위반한 대출, 보험 등 금융 상품 판매 활동을 하는 것을 엄격히 바로잡아야 한다고 촉구했다.

앤트그룹은 중국에서 가장 널리 쓰이는 전자 결제 서비스인 알리페이를 운영하는 회사로, 알리페이의 연간 이용자수는 10억명이 넘는다. 하지만 알리페이 자체로는 수익을 내지 못해 앤트그룹이 알리페이에 노출하는 소액대출 및 각종 투자상품 판매로 대부분 수익을 충당하고 있는 구조다.

이는 사실상 대출 및 투자상품 판매 등 핀테크 업무영역을 축소할 것을 요구한 것으로 해석돼 향후 앤트그룹의 수익성에 직접적인 타격이 있을 것으로 예상된다.

중국 정부는 최근 들어 거대 인터넷 공룡 기업으로 성장한 알리바바를 손보겠다는 의지를 드러내고 있다.

중국 공산당 지도부는 이달 열린 중앙경제공작회의에서 반독점 감독 강화 및 자본의 무분별한 확대를 막겠다는 새로운 정책 기조를 발표했는데 이는 사실상 알리바바와 텐센트 등 중국의 거대 인터넷 공룡 기업들을 겨냥한 조치라는 해석이 나온다.

앞서 중국 당국은 1차 면담 다음 날인 11월 3일 앤트그룹의 기업공개(IPO)를 불과 상장 이틀 전에 전격 취소시키는 초강수를 두기도 했다.

이달 들어서는 당국에 보고하지 않고 인수합병을 해 반독점 규정을 위반했다는 이유로 벌금을 부과했고, 독점적 지위를 이용한 선택 강요 문제와 관련한 별도의 반독점 조사가 시작된 사실을 공개하기도 했다.

