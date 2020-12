르노삼성, XM3 첫 유럽 수출 물량 750대 선적 개시

[아시아경제 우수연 기자]르노삼성자동차가 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) XM3의 유럽 수출물량 첫 선적을 지난 25일 개시하며 본격적인 해외시장 공략에 나섰다.

르노삼성은 이달 25일 총 750대의 XM3 수출물량 첫 선적을 마쳤으며 해당 차량은 우선 프랑스와 이탈리아, 스페인 등 유럽 내 주요국으로 수출될 예정이라고 28일 밝혔다. 수출 물량의 항해 기간은 약 40일간으로 내년초 유럽 시장에 상륙할 것으로 보인다.

올 3월 글로벌 시장 중 국내에 가장 먼저 선보였던 XM3는 출시 이후 9개월 만에 누적판매 3만2000대를 기록하며 경쟁이 치열한 국내 소형 SUV 시장에 성공적으로 안착했다. 이후 지난 9월 르노그룹은 르노삼성 부산공장에서 생산된 XM3가 내년부터 유럽 시장을 포함한 글로벌 시장에서 판매된다고 공식 발표한 바 있다.

이번에 유럽 수출길에 오른 XM3의 수출명은 '르노 뉴 아르카나(New ARKANA)'로 결정됐으며, 주력 파워트레인은 1.3ℓ 가솔린 직분사 터보 엔진 및 하이브리드다. 르노 뉴 아르카나는 프랑스와 영국, 이탈리아, 스페인, 독일 등 유럽지역을 주요 시장으로 공략하며 중동을 비롯해 남미와 오세아니아 등 유럽 이외 지역으로도 판매를 확대할 예정이다.

주력 파워트레인 1.3ℓ 가솔린 직분사 터보 엔진(TCe 260)은 르노그룹이 다임러와 공동개발한 차세대 다운사이징 엔진이다. 경쾌한 주행성능과 더불어 뛰어난 효율성, 주행안정성을 모두 구현해 국내시장에서 이미 좋은 반응을 얻었다. 또한 처음으로 선보이는 하이브리드 엔진은 르노 그룹의 친환경 미래전략을 보여줄 새로운 파워트레인으로 주목받고 있다.

도미닉 시뇨라 르노삼성 사장은 "새해를 맞아 유럽을 비롯한 세계시장으로 향하는 '메이드 인 부산' XM3가 코로나로 어려운 시기에 새로운 희망이 되기를 기대한다"며 "XM3 수출 물량 확대를 위해 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr