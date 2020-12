LH, 기숙사형 청년주택·청년매입임대 615가구 모집

[아시아경제 유인호 기자] 한국토지주택공사(LH)는 대학생과 청년 등을 대상으로 기숙사형 청년주택과 청년매입임대주택 615가구에 대한 입주자를 모집한다고 28일 밝혔다.

기숙사형 청년주택 및 청년매입임대주택은 대학내 기숙사 부족 현상을 보완하고, 직주근접을 선호하는 청년층의 주거지원을 위해 LH가 기존주택을 매입 후 시세보다 저렴한 수준으로 공급하는 임대주택이다.

이번 모집물량은 기숙사형 청년주택 162가구, 청년매입임대 453가구 등 총 615가구다. 지역별로는 수도권 279가구, 지방 336가구가 공급된다.

이사가 잦은 청년층의 주거특성을 고려해 냉장고, 전자레인지, 책상 등 생활 필수집기류를 갖췄다. 시세 50% 수준의 저렴한 임대조건으로 최대 6년까지 거주할 수 있다.

다만 유형에 따라 주택 소재지, 입주자격, 입주자 선정방법, 임대조건 등이 다르므로 신청자들은 각자의 상황에 맞는 유형을 선택하면 된다.

기숙사형 청년주택은 무주택자인 대학생, 대학원생, 만19세 이상 39세 이하로, 신청인과 부모 소득이 100% 이하 기준이다.

시세는 보증금 60만원으로 시세 40% 수준이다.

청년매입임대 주택은 기숙사형 청년주택과 자격 기준은 똑같지만 자산 및 자동차 기준을 충족해야 한다. 보증금은 100만~200만원으로 시세 40~50% 수준이다.

신청은 내년 1월 7일 부터 11일 까지 온라인 청약센터 또는 모바일 앱을 통해 가능하다. 자격심사 등을 거쳐 내년 2월 18일 예비자를 발표하고 2월 중 계약 및 입주가 시작될 예정이다.

