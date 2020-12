카카오, '톡스토어' 사업자 성장 돕는다…온라인 공개 강의

[아시아경제 부애리 기자] 카카오커머스가 '카카오톡 스토어(톡스토어)'에 입점한 파트너사들을 위해 28일 온라인 공개 강의를 개최한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산으로 새롭게 톡스토어를 개설한 사업자들의 성장을 돕는다는 취지다.

톡스토어는 카카오톡 쇼핑하기 내에 판매자들이 스토어를 만들고 상품을 판매하는 서비스다. 유명 브랜드부터 백화점, 중소기업, 기초자치단체 등 국내외 480개에 달하는 브랜드가 입점해있다.

카카오커머스는 '굿바이 2020' 온라인 공개 강의를 진행해 올해 톡스토어에서 일어난 변화와 성장, 서비스 개선 등에 대한 정보를 공유할 계획이다.

톡스토어 활용법과 톡스토어를 통해 매출 성장을 이끌어낸 업체들의 이야기를 활용한 교육도 진행한다. 교육은 카카오톡 오픈 채팅방과 카카오TV 채팅을 활용해 진행된다. 파트너사들이 실시간으로 질의응답을 하는 방식이다. 톡스토어를 통한 판매의 강점, 카카오톡에 특화된 판매 방식, 경험 등을 소개한다.

카카오커머스는 교육 프로그램을 통해 파트너사들의 성장을 위한 노력을 기울이고 있다. 톡스토어는 지난 4월부터 온라인 비대면 교육 프로그램을 기획하고 매월 2회 이상의 정규 과정을 진행하고 있다. 이외에도 톡스토어 판매센터 블로그 등을 통해 다양한 톡스토어 관련 매뉴얼과 활용 팁을 선보이고 있다.

카카오커머스 관계자는 "다양한 교육 과정을 통해 중소형 톡스토어 판매자들에게 보다 더 실질적이고 효과적인 성장 기회를 제공할 예정"이라며 "톡스토어 판매자센터 블로그, 채널 소식을 통해 판매자와의 접점을 늘려갈 계획"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr