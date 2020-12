[아시아경제 고형광 기자] 삼성전자 주가가 사상 처음으로 8만원 선을 터치했다.

28일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 오전 9시7분 기준 코스피시장에서 전 거래일 대비 2.8% 오른 8만원에 거래됐다. 사흘 연속 상승으로 역대 최고가를 다시 썼다. 삼성전자 주가는 지난 3일 사상 처음 7만원대로 올라선 이후 20여일 만에 다시 8만원대까지 치고 올라왔다.

글로벌 금융시장 안정과 반도체 업황에 대한 기대감이 주가를 끌어올리는 모양새다. 업계에선 디램(DRAM)을 중심으로 내년 반도체 업황 반등에 따라 실적 개선과 삼성전자의 배당 규모가 확대될 것이란 전망이 지배적이다.

