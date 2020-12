'스위트홈' 열풍 잇는다…내년 네이버웹툰 원작 드라마·영화 줄줄이

[아시아경제 부애리 기자] 네이버웹툰이 자사의 웹툰·웹소설 지식재산권(IP) 기반 영상화 계획을 28일 공개했다. 네이버웹툰을 원작으로 한 넷플릭스의 '스위트홈', tvN의 '여신강림' 등의 인기를 내년에도 이어간다는 계획이다.

글로벌 누적 조회 수 12억뷰의 네이버웹툰 '스위트홈'은 지난 28일 넷플릭스 오리지널 시리즈로 재탄생했다. 넷플릭스 글로벌 인기 3위를 기록하는 등 인기를 끌고 있다.

내년에도 네이버웹툰·웹소설 IP 기반의 드라마가 안방극장을 찾는다. 스위트홈에 이어 학원 좀비물 웹툰 '지금 우리 학교는'과 웹툰 '지옥'도 영상 시리즈물로 제작된다.

2021년 1월 방송 예정인 JTBC 새 월화드라마 '선배, 그 립스틱 바르지 마요'는 네이버 시리즈 웹소설이 원작이다. 완전무결한 직진 후배와 완벽주의 선배의 로맨스를 담은 작품으로, 배우 원진아와 로운이 출연한다.

2021년 상반기 방영 예정인 tvN 새 드라마 '간 떨어지는 동거'도 동명의 네이버웹툰이 원작이다. 인간이 되고자 수백 년 간 살아온 구미호 신우여가 목표를 이루기 얼마 남지 않은 상황에서 불의의 사고로 대학생 이담에게 여우구슬을 빼앗기게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 배우 장기용과 혜리가 출연을 확정했다.

영화와 애니메이션으로도 네이버웹툰과 웹소설을 감상할 수 있다. 웹소설 '전지적 독자 시점'은 지난해 9월 영화 '신과 함께' 제작사 리얼라이즈픽쳐스와 극장용 장편 영화 5편 제작에 대한 판권 계약을 맺었다.

또한 네이버웹툰 자회사 스튜디오N을 통해 웹툰 '유미의 세포들', '연의 편지', '나노리스트'가 애니메이션으로 '용감한 시민'이 영화로 제작된다.

이외에도 '고인의 명복','금수저','내일','대작','마음의 숙제','머니게임','비질란테','상중하'.'알고있지만'.'연의 편지'.'우리 오빠는 아이돌', '유미의 세포들','재혼 황후','정년이','피에는 피' 등이 드라마로 제작될 예정이다.

김신배 네이버웹툰 사업 리더는 "네이버웹툰의 글로벌 엔터테인먼트 역량이 강화되고 있는 만큼 앞으로도 다양한 작품들을 영상화해 'K-콘텐츠' 산업 성장과 저변 확대에 적극적으로 나서도록 노력하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr