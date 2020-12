'귀금속 나노 한방침' 알코올중독에 효능

귀금속 나노입자의 특성을 활용 한방침 제작기술 개발

한의학과 대체의학 분야에 새로운 영향 기대

동물실험에서 알콜중독 치료

[아시아경제 황준호 기자] 나노 기술로 표면적을 넓혀 의료용 침의 효과를 높이는 기술이 개발됐다. 인수일 대구경북과학기술원 에너지공학전공 교수의 연구팀은 '귀금속 나노입자가 도금된 다공성 침'을 개발해 관련 연구 논문이 국제 학술지인 RSC Advances에 최근 실렸다고 28일 밝혔다.

연구팀은 지난 2016년 개발한 다공성 침 기술에, 나노기술 표면처리공법을 적용해 침의 효능을 높였다. 연구팀이 개발한 침은 표면에 나노미터(nm=10억분의 1m)에서 마이크로미터(μm=100만분의 1m)에 이르는 미세한 기공이 있는 구조를 가지고 있다. 여기에 100nm 이하의 귀금속 나노입자가 다공성 침의 미세한 구멍 사이사이 균일하게 도포돼 있다. 이는 침의 표면적을 최대 37배까지 넓혀, 침에 의한 전기화학적, 전기생리학적 신호증폭에 매우 탁월하다. 특히 은 나노입자가 도금된 다공성 침의 경우 전기화학적, 전기신경생리학적 특성이 가장 뛰어났다. 연구팀은 만성 알코올 중독 치료 실험에서 실험동물의 알코올 해독에 탁월한 효과를 확인하기도 했다.

이봉효 대구한의대 교수는 "귀금속 나노입자가 도금된 다공성 침을 활용한 연구결과는 동양의학의 침 치료를 한 단계 더 성장시키는 기반을 만든 것"이라며 "이번 연구가 한의학 의료기술의 질적 향상에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다. 인수일 교수는 "기존 다공성 침을 더욱 발전시킨 귀금속 나노입자가 도금된 다공성 침은 나노학과 한의약학 융복합기술의 결정체"라며 "계속해서 관련 연구를 진행해 상용화 실현을 위해 온 힘을 쏟겠다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr