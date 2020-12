홈앤쇼핑 "소비자가 직접 판매제품 선정…투명성 강화"

제18기 소비자 상품선정위원 모집

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 내달 11일까지 '제18기 소비자 상품선정위원'을 모집한다고 28일 밝혔다. 소비자 상품선정위원은 매주 1회 진행되는 상품선정위원회에 참여해 TV홈쇼핑 방송에 론칭할 신상품을 평가하고 발굴하는 업무를 수행한다. 홈앤쇼핑의 우수 고객으로서 상품 선정에 직접 참여하면서 고객의 니즈를 직접 전달하고 상품의 만족도를 높이는 역할을 한다.

활동기간은 2021년 2월 1일부터 7월 31일까지 총 6개월이다. 상품선정위원에게는 매월 소정의 활동비가 지급된다. 지원 조건에 제한은 없으며, 제출서류는 지원서와 평가의견서다.

홈앤쇼핑 상품선정위원회는 방송 상품 선정에 있어 필수적으로 거쳐야 하는 과정으로 공정성과 투명성을 높이기 위해 운영 중이다. 홈앤쇼핑 관계자는 "소비자 상품선정위원은 고객의 입장에서 상품의 만족도를 높이고 협력사에게는 고객의 니즈를 전하는 중요한 역할을 수행하고 있다"며 "앞으로도 상품선정위원회 운영을 통해 고객중심의 상품 제공과 공정한 유통질서 확립을 위해 노력하겠다"고 말했다.

