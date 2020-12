[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 밤사이 광주에서 코로나19 확진자가 7명 추가됐다.

28일 광주시에 따르면 전날 0시 기준 7명이 추가로 확진 판정을 받아 광주 1043~ 1049번 확진자로 분류됐다.

이로써 27일 하루 동안 총 12명의 확진자가 발생했으며, 누적 확진자는 1049명으로 늘었다.

1043~1045번과 1048번은 에버그린요양원 관련 확진자다. 같은날 먼저 확진된 1041~1042번을 포함하면 하루 새 이 요양원 관련 확진자가 6명이 나온 것이며, 누적 확진자는 56명으로 늘었다.

1046~1047번은 각각 광주 964번과 청사교회 관련 접촉자로 조사됐다.

1049번은 감염경로가 확인되지 않았다.

