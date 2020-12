세진중공업, 삼성엔지니어링과 571억 규모 공급계약 체결

[아시아경제 박준이 기자] 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 6,670 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,680 2020.12.28 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 세진중공업, 주당 150원 현금배당 결정[클릭 e종목]"세진중공업, 자회사 가치 부각 전망"세진중공업, 풍력에너지 테마 상승세에 7.25% ↑ close 이 멕시코 국영석유회사 페멕스(PEMEX)의 ‘도스보카스 정유 프로젝트’와 관련해 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,700 2020.12.28 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성그룹, 非전자계열 임원 인사…최성안 삼성엔지니어링 사장 유임삼성ENG, 정기 임원 인사…최성안 사장 유임 삼성엔지니어링, 주가 1만 3550원.. 전일대비 -1.81% close 과 5152만9583달러(약 571억4115만원) 규모의 판매 및 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 19.31%다. 계약은 2022년 1월2일에 종료된다.

