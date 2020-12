안동시, 목조문화재 10곳에 안전경비원 배치 … 소방자격증 40명 채용

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 중요목조문화재의 유지보존과 효율적인 안전관리를 위해 경비인력요원 40명을 선발, 내년 1월1일부터 문화재 현장 10개소에 배치한다고 28일 밝혔다.

이번에 선발된 안전경비인력 40명은 소방안전관련 자격증을 소지한 사람들로 채워진다.

이들은 세계유산으로 등재된 하회마을(3개소), 봉정사, 병산서원, 도산서원을 비롯해 개목사, 소호헌, 의성 김씨종택, 임청각 등 10개 중요목조문화재에 4개조로 편성 배치된다.

중요목조문화재의 안전경비는 2008년 대한민국 국보 제1호인 서울 숭례문 화재 이후 2009년부터 문화재청 주관으로 시행되고 있다.

안동시 관계자는 "안동지역에 있는 목조문화재는 국가 및 도지정문화재 328점 가운데 190여점으로, 전국에서 가장 많다"면서 " 지역민의 일자리를 창출하면서 한편으로는 소중한 문화유산을 가꾸고 보존하는 일에 적극 노력하겠다"고 전했다.

