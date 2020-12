정시모집 원서접수 다음달 7일 시작…"공통원서 미리 작성 가능"

4년제 대학 188곳 전문대학 135곳 지원 가능

[아시아경제 이현주 기자] 2021학년도 대학입학 정시모집 원서접수가 다음달 7일 시작된다.

한국대학교육협의회(대교협)는 전국 4년제 대학은 내년 1월 7일부터 11일까지, 전문대학은 1월 7일부터 18일까지 원서 접수를 한다고 28일 밝혔다.

대교협은 원서접수를 지원하기 위해 공통원서 접수 서비스를 지난 7월부터 개통했다. 수험생들은 정시모집 때 이용할 수 있도록 대입 공통원서를 작성해야 한다. 공통원서 접수 서비스는 한 번 작성한 공통원서로 4년제 대학 188곳, 전문대학 135곳, 기타 5곳 등 여러 대학에 지원할 수 있도록 한 시스템이다.

수험생들은 정시 원서 접수 기간에 앞서 원서 접수 대행사인 '유웨이어플라이'나 '진학어플라이' 중 한 곳에 통합회원으로 가입한 뒤 공통 자기소개서를 작성해 활용하면 된다. 수시모집 때 작성했던 회원 정보와 공통 원서가 있다면 재활용할 수 있다.

원서접수 대행사 사이트 접속에 문제가 없는지 미리 확인해야 하며 공개된 장소의 PC를 사용하는 경우 프로그램 설치 오류 등으로 원서 접수 때 피해가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

대교협은 유튜브 '대학어디가TV'를 통해 원서접수 방법을 안내하고 대입정보포털 사이트 '어디가'에서 정시모집 주요 사항을 안내하고 있다.

