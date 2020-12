경북도 올해 MVP 공무원은 김미정·전은진씨 … 통합신공항·코로나19 대응 앞장

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 올 한해 시책추진에 크게 기여한 공무원으로 MVP 2명과 시책유공 공무원 8명 등 10명을 선발했다고 27일 밝혔다.

MVP 2명은 대구경북통합신공항추진단 김미정 팀장과 코로나19 방역대책 마련에 앞장섰던 보건정책과 전은진 주무관이다.

김미정 팀장은 통합신공항 이전과 관련, 갈등해결 과정에서 중재역할을 충실히 수행한 공로를 인정받았다. 국방부 선정기준(안) 마련 건의과 주민투표 실시 지원 등을 통해 난항을 겪던 통합신공항 이전 문제를 성공적을 풀어내는 데 큰 공헌을 했다는 평가를 받았다.

전은진 주무관은 코로나19 확산 초기 하루 100여명이 넘는 환자가 발생하는 상황 속에서 방역체계를 선제적으로 구축했다. 그는 확진자 데이터 관리체계 마련, 공중보건의사 의료인력 지원 등 코로나19 위기 극복에 크게 이바지한 공로를 인정받았다.

시책 유공 공무원은 ▲4차산업기반과 홍인기 팀장 ▲에너지산업과 류시갑 팀장 ▲도로철도과 권윤혁 주무관 ▲농식품유통과 조옥숙 주무관 ▲경산소방서 이화순 소방위 ▲정책기획관실 허윤홍 팀장 ▲농업기술원 기술보급과 김신동 주무관 ▲청년정책관실 한미애 주무관 등 8명이다.

이번에 선정된 MVP 공무원에 대해서는 근무성적 평정시 가산점을 부여하고 포상금 각 500만원을, 시책추진 유공 공무원에 대해서는 각각 200만원의 포상금을 지급한다.

이철우 경상북도지사는 "올 한해 코로나19 대유행으로 찾아온 절체절명의 위기에 모든 공직자들이 한뜻으로 맞서 어려운 가운데 특별한 성과를 낼 수 있었다"며 "내년에도 모든 공직자들이 변화와 혁신적인 노력을 통하여 도민과 함께 격변의 시기를 극복해 나가겠다"고 전했다.

