전남대, 2021학년도 수시모집 최초합격자 발표

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교는 27일 오전 2021학년도 수시모집 최초합격자 3261명을 발표했다.

최초합격자는 학생부교과(정원외 포함) 1994명, 학생부종합(정원외, 계약학과 포함) 1172명, 실기/실적위주전형 68명, 치의학전문대학원(학·석사통합과정) 27명이다.

합격자 명단은 전남대학교 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 합격자는 오는 28일부터 30일 오후 4시까지 등록을 완료해야 한다. 온라인 문서등록에 관한 자세한 사항은 전남대 홈페이지에 안내돼 있다.

수시모집 충원은 오는 31일 1차 발표를 시작으로 내달 1월 4일까지 4차에 걸쳐 발표된다. 예비합격자는 본인이 직접 홈페이지를 통해 확인해야 하며, 발표 당일 오후 4시까지 온라인 문서등록을 마쳐야 한다.

전남대는 수시모집 미충원 이월인원은 정시모집으로 이월해 모집할 계획이며, 이월인원은 내달 6일 홈페이지를 통해 공고할 예정이다.

한편 전남대 정시모집 원서접수 기간은 내달 7일부터 11일까지다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr