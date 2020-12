장제원 "安 단일화 제안에 국민의힘 적극 반응해야…담 허물자"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 안철수 대표의 서울시장 후보 단일화 제안에 당이 좀 더 적극적으로 반응해야 한다며 범야권 후보를 위한 통합 경선장을 만들자고 제안했다.

장 의원은 27일 페이스북을 통해 최근 안 대표의 언론 인터뷰를 인용하며 "안 대표는 꽃가마가 아니라, 공정한 경선을 요구하고 있는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "자신이 불쏘시게가 될 용의는 있지만, 승리 가능성을 극대화하는 불쏘시게가 되겠다는 것"이라며 "이제 공은 국민의힘으로 넘어왔다"고 말했다.

장 의원은 안 대표의 입당이 필요하다는 폐쇄적 의견을 고수해서도 안되고, 국민의힘 후보 선출 후 안 대표와 단일화하는 방식도 국민의힘 경선을 예선적으로 전락시킬 수 있다며 반대했다.

대신 당의 담을 허물어 범야권 단일후보 선출에 나서자고 제안했다. 그는 "이번만큼은 당의 담을 허물고 범 야권 단일 후보를 탄생시키는 '통합 경선의 링'을 만드는 것이 최선"이라며 "김종인 비대위원장의 자세 변화가 필요하다"고 말했다.

그는 "안 대표를 향해, '시장 후보 중의 한 명일 뿐, 크게 반응할 것 없다'는 냉소적인 자세는 선거에 전혀 도움이 안 된다"며 "개인적 호불호를 드러내는 것은 당의 책임자로서 올바른 자세가 아니다"라고 지적했다.

장 의원은 "단일화 하지 않으면 필패 할 수 밖에 없는 구도에서 안철수 필요없으니 우리끼리 하겠다는 것은 아니지 않나"며 "탐색전이나 샅바싸움은 생략하고 담백하고 깔끔하게 단일화 경선 방식에 합의해야 한다"고 말했다.

