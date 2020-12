[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 상주시는 경북도가 실시한 '2020년 식품·공중위생관리사업' 종합평가에서 우수기관상을 수상했다고 25일 전했다.

경북도는 23개 시·군을 대상으로 식품공중위생분야 8개 항목 12개 지표와 정부합동평가에 대한 전반적인 추진실적을 평가, 우수기관을 선정했다.

상주시는 코로나19 확산 속에 선도적으로 안심식당 지정을 추진하는 한편 'Best 숙박업소', 우리가게 셀프클린업 등을 통해 식품·공중위생업소의 위생 안전관리에 적극 노력했다는 평가를 받았다.

이인수 상주시보건소장은 "앞으로도 식품?공중위생관리 분야에서 선도적인 행정으로 시민 건강과 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

