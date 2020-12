[아시아경제 박지환 기자] 성탄절인 내일 25일은 전국이 대체로 맑은 가운데 기온이 크게 내려가 춥겠다.

기상청에 따르면 아침 기온은 북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 오늘 아침보다 5에서 10도 낮아지겠다. 아침 최저기온은 -10∼2도, 낮 최고기온은 1∼8도로 예보됐다.

충남 서부 남해안과 전라 서부, 제주도 산지 등에는 전날 밤부터 이날 아침까지 1㎝ 안팎의 눈이나 5㎜ 미만의 비가 오겠다.

미세먼지 농도는 전국적으로 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

