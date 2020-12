[아시아경제 권재희 기자]일본에서 24일 3700명에 육박하는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 새로 확인됐다.

NHK 집계에 따르면 이날 오후 6시 20분까지 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 3693명이다.

이는 전날 3271명에 이어 이틀 연속으로 하루 최다 확진자 기록이다.

이로써 일본의 코로나19 누적 확진자는 21만1391명으로 늘었다.

도쿄도에선 이날 888명의 코로나19 확진자가 새로 확인됐다. 지난 17일 기록한 종전 하루 최다 확진자 821명을 일주일 만에 넘어섰다.

도쿄도의 누적 확진자는 5만4018명으로 늘었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr