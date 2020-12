[아시아경제 박지환 기자] 국내 배달 앱 1위 업체 배달의민족이 운영하는 맛집 배달 서비스 '배민라이더스'가 24일 오후 주문 폭주로 서비스가 중단되는 일이 발생했다.

이날 배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 "주문 폭주에 따른 관제 시스템 오류로 오후 6시38분부터 배민라이더스 서비스를 차단하고 원인 파악 및 조치 중에 있다"고 공지했다. 배민라이더스와 함께 생필품과 식품 등 즉시 배달 장보기 플랫폼인 B마트 서비스도 중단됐다.

우아한형제들은 "복구 작업 후 바로 다시 안내를 드리겠다"며 "불편하게 해 죄송하다"고 밝혔다.

