[아시아경제 박지환 기자] 서울시는 크리스마스 전날인 24일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 신규로 파악된 서울 발생 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 206명으로 집계됐다고 밝혔다.

서울 발생 신규 환자 중 3명은 해외 유입 사례였고 나머지 203명은 국내 감염이었다. 교회 관련 집단감염 중에서는 강서구 소재 성석교회와 동대문구 소재 교회 관련 확진자가 각각 3명·1명 추가됐다.

구로구 소재 요양병원·요양원에서도 1명이 신규로 확진됐다. 강동구 지인 모임 관련 신규 확진자도 1명 나왔다. 기타 집단감염에서는 2명이 새로 확진됐다.

