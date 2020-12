與野, 변창흠 청문보고서 채택 연기…오는 28일 재논의

[아시아경제 임춘한 기자] 여야가 변창흠 국토교통부 장관 후보자의 인사청문 경과보고서 채택을 오는 28일에 재논의하기로 했다.

진선미 국토교통위원장은 24일 오후 국토위 전체회의에서 “적격하다, 부적격하다는 다양한 의견이 있을 수 있다. 그 의견들을 다 담아 보고서를 채택하기 위해 양쪽이 최선을 다해달라”며 “(다음주) 월요일 오전 10시에는 반드시 전체회의를 열어 표결을 통해서라도 보고서 채택에 관한 건은 처리하겠다”고 말했다.

국토위 민주당 간사인 조응천 의원은 “현재상태로 그냥 단순히 표결할 것인가 등 여러 방법이 있겠지만 주말동안 청문보고서에 대해 어떤 식으로든 합의를 해서 처리할 수 있는 방법을 다각도로 모색하는 시간을 가지는 것이 국토위의 협치 원칙에 부합한다는 것에 동의한다”고 밝혔다. 앞서 국토위 국민의힘 간사인 이헌승 의원은 “(보고서) 처리 시간 남아있으니 좀 더 (의견을 수렴하는) 시간을 갖도록 갖자”고 제안했다.

여야 의원들은 이날도 변 후보자에 대한 극명한 시각차를 보였다. 진성준 더불어민주당 의원은 "후보자에게 제기된 의혹은 상당 부분 사실이 아닌 것으로 확인됐다"며 "여야 모든 의원이 변 후보자가 주택 도시계획 분야의 전문가이고, 이론과 실무를 겸비한 데는 이론이 없다"고 밝혔다. 반면 박성민 국민의힘 의원은 변 후보자의 사과에 대해 "반성을 했다 사과를 했다 하지만 진정성 있는 사과가 아니다"라며 "충분히 사과할 기회가 있었음에서도 장관 후보로써 장관이 되기 위해 사과한 것"이라고 비판했다.

김진애 열린민주당 의원이 회의 도중 국민의힘 의원들을 휴대폰 카메라로 촬영해 장내 소란이 일기도 했다. 국민의힘 의원들은 "왜 사진을 찍느냐", "사진을 지워라"고 거세게 항의했다. 김 의원은 "국회의원은 리포터이자 PD다. 제가 어제부터 팻말을 찍고 싶었다. 근데 장관 후보자 청문회라 못했는데 오늘 기회가 돼서 찍은 것"이라며 "공개된 자리에서 서로 사진을 찍는 것이 무엇이 문제가 되냐"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr