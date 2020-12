서울교육청, 귀국자 편입학 질의·답변 사례집 이북 발간

[아시아경제 이현주 기자] 서울교육청은 귀국자 편입학 관련 상담 사례를 분석해 정리한 '귀국자 편입학 질의·답변 사례집' 이북(e-book)을 발간하고 안내 서비스를 시행한다고 27일 밝혔다.

이번 사례집은 실제 사례를 바탕으로 수요자 맞춤형 정보를 제공해 학생과 학부모 어려움을 해소하기 위함이다. 2017년 1월부터 올해 8월까지 서울교육콜센터와 국민신문고를 통해 접수된 문의 사항을 분석해 주요 질의와 답변 사례를 선정, 알기 쉽게 정리했다.

질의 내용에 따라 대상자, 구비 서류, 학년 결정 등 유형 별로 분류해 편입학 진행 단계에서 발생하는 궁금증을 편리하게 찾아볼 수 있다. 서울교육청 홈페이지 전자민원, 전편입학 안내, 귀국자 편입학 안내에서 확인할 수 있으며 향후 귀국자 편입학 관련 상담을 통해 지속적으로 업데이트 될 예정이다.

아울러 서울교육청은 학교 담당자를 위한 '귀국자 편입학 업무 매뉴얼'도 제작해 배포할 예정이다.

