이동진 도봉구청장, 수행비서 확진...자가격리

[아시아경제 원다라 기자] 이동진 도봉구청장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 밀접접촉해 자가격리에 들어갔다.

24일 도봉구 관계자는 "이 구청장 수행비서가 확진판정을 받았다"고 말했다. 도봉구에 따르면 이 구청장은 이날 오전 코로나19 검사를 받은 뒤 자가격리에 들어갔다. 이 구청장의 검사 결과는 이날 밤 늦게 나올 예정이다.

