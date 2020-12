[아시아경제 박지환 기자] 서울외환시장운영협의회는 은행 간 외환시장이 연말인 31일 휴장한다고 24일 밝혔다.

내년 첫 영업일은 다음 달 4일이다. 개장 시간은 오전 9시에서 오전 10시로 미뤄진다. 마감 시간은 종전과 마찬가지로 오후 3시30분으로 같다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr