국민의힘, 원외당협위원장 물갈이…민경욱·김소연 등 24명 교체

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 24일 '4·15 부정선거'를 주장하는 민경욱 전 의원(인천 연수을)과 '달빛 영창' 현수막으로 논란이 된 김소연 변호사(대전 유성을) 등 24명의 원외당협위원장을 교체하기로 했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 비상대책위원회가 의결한 교체대상 원외당협위원장 명단을 발표했다.

전체 당무감사 대상자(138곳)의 17.4%에 해당하는 물갈이로, 당사자들의 줄소송 등 반발도 예상된다. 21대 국회 전직 의원 중에서는 김영환(경기 고양병) 정미경(경기 수원을) 김중로(세종갑) 등 3명이 교체 대상에 올랐다.

지역별로 보면 경기에서 총 12곳이고, 전남 3곳과 전북 2곳, 인천·광주·대전·세종·충북·충남·제주에서 1곳씩 교체된다. 교체권고 대상에 올랐던 김진태(강원 춘천·철원·화천·양구갑) 전희경(인천 동구미추홀갑) 전 의원은 최종 제외됐다.

서울 지역은 11개 권고 대상지가 모두 제외됐다. 이들에 대해서는 내년 서울시장 보선 결과를 보고 추후 재논의키로 했다고 배 대변인은 설명했다. 앞서 당무감사위는 전체 당무감사 대상지 138곳 중 49곳(33%)의 교체를 권고한 바 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr