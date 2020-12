中 베이징, 코로나19 무증상 감염 확산

[아시아경제 권재희 기자] 중국 베이징의 한 호텔에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 2명이 발생한 후 무증상 감염자가 잇따라 발생하고 있다.

24일 베이징의 한 소식통에 따르면 지난 22일 톈진 공항을 통해 한국으로 귀국한 한국 기업의 주재원이 인천공항에서 무증상 감염자로 확인됐다.

이에 따라 중국 방역 당국은 감염자와 접촉했던 해당 회사 주재원들에게 자가 격리를 하도록 했다.

또 주재원의 가족 역시 화장실과 침실을 별도로 사용하거나 자가격리를 하도록 권고했다.

현재 해당 기업 소속 직원들의 무증상 감염이 잇따라 확인되는 것으로 알려졌다.

앞서 베이징에서는 지난 23일 순이구의 한 주택 단지에서 코로나 의심 환자가 발생해 해당 단지가 봉쇄된 바 있다.

베이징 방역 당국은 주택 단지 내 2천여 명에 대해 전수 핵산 검사를 진행하는 등 방역 조치를 벌이고 있다.

이 주택 단지는 지난 18일 확진자가 두 명 발생한 호텔과 약 10㎞ 떨어진 곳이다.

또 저장성 닝보시 펑화구에서도 베이징에서 도착한 사람이 지난 22일 코로나19 양성 판정을 받았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr