캔서롭은 명지의료재단과 6억원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 공급계약을 체결했다고 24일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 10.43%다. 계약 종료일은 오는 31일이다.

