진에어 종합 온라인 쇼핑몰 '지니스토어' 오픈

기내식 콘셉트 가정간편식 '지니키친 더 리얼'도 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 13,600 전일대비 250 등락률 +1.87% 거래량 247,188 전일가 13,350 2020.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 크리스마스 이브부터 무착륙 관광비행환승 편의성 '쑥'…진에어, 대한항공과 연결수속서비스 협약진에어, 내일부터 인천~후쿠오카 운항재개…9개월 만 close 는 종합 온라인몰 '지니스토어'를 정식 오픈했다고 24일 밝혔다.

지니스토어는 가전, 생활용품, 뷰티, 건강기능식품 등 다양한 상품을 판매하는 종합 온라인 쇼핑몰이다. 기존 여객기 탑승객을 대상으로 운영하던 기내 유상 판매 서비스에서 한 발 더 확장한 것이다.

특히 진에어는 기내식 콘셉트의 냉장 가정간편식(HMR) 지니키친 더 리얼도 지니스토어를 통해 공식 출시한다. 이 상품은 기내식을 본뜬 가정간편식으로 비프 굴라쉬 파스타, 캐슈넛 치킨과 취나물밥, 크림파스타 등 3종으로 구성됐으며 가격은 각 1만원이다.

한편 진에어는 이번 지니키친 더리얼 공식 출시를 기념, 내년 1월15일까지 이벤트도 진행한다. 지니키친 더리얼에 대한 기대평이나 시식 인증샷을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 후 해당 글 링크를 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 된다. 진에어는 추첨을 통해 총 12명에게 국내선 무료 왕복항공권, 고급토스터기 등 경품을 제공할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr